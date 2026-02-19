Жильцы общежития в Сыктывкаре сообщили о проживании соседа с туберкулёзом

В Сыктывкаре группа жильцов общежития на улице Горького, 54 обратилась с сообщением о ситуации, связанной с проживанием в их доме мужчины, у которого диагностирован туберкулёз.

По информации от одной из жительниц, мужчина проживает в пятиэтажном здании неофициально, находясь в комнате вместе с женщиной, которая заключила договор социального найма с муниципалитетом.

Жильцы рассказали, что узнали о заболевании соседа после разъяснений медицинских работников, которые информировали их о необходимости соблюдения мер предосторожности.

Туберкулёз относится к инфекционным заболеваниям, которые могут представлять опасность для окружающих при определённых условиях проживания.

Жители общежития продолжают обсуждать ситуацию и взаимодействуют с медицинскими специалистами для получения дополнительной информации о мерах безопасности.