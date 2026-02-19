В Кузбассе подвели итоги проверки родильных домов и перинатальных центров

В Кемеровской области завершилась проверка учреждений, оказывающих помощь женщинам и новорожденным, после инцидента в Новокузнецком акушерском стационаре, где в январе скончались 10 младенцев.

По итогам инспекции были выявлены и устранены некоторые организационные вопросы, однако часть проблем требует дальнейшего анализа и проработки. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

Власти региона также отметили, что продолжается работа по решению кадрового дефицита среди специалистов в сфере родовспоможения.

Тема обеспечения безопасности и качества медицинской помощи в родильных домах и перинатальных центрах остается в центре внимания органов здравоохранения.

В настоящее время женщин и новорожденных принимают в Кузбасском областном перинатальном центре и областной детской клинической больнице. Мониторинг ситуации и совершенствование работы учреждений будут продолжены.