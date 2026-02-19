В ряде регионов России приостановлена работа школ и детсадов из-за роста ОРВИ

В нескольких субъектах Российской Федерации временно прекращена деятельность образовательных учреждений на фоне увеличения числа случаев ОРВИ среди детей.

В частности, о частичном или полном закрытии школ и детских садов сообщили власти Смоленской, Омской, Ульяновской, Кемеровской областей, а также Пермского и Приморского краев, Северной Осетии, Якутии, Коми, Удмуртии и Ненецкого автономного округа.

В Карелии приостановлены занятия в 67 классах 27 школ, а также в нескольких группах детских садов и одной школе-интернате. В Удмуртии полностью закрыты одна школа и один детский сад, отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 6% по сравнению с началом месяца, преимущественно среди детей до 14 лет.

Ситуация с распространением острых респираторных вирусных инфекций находится под контролем региональных органов здравоохранения. Принятые меры направлены на снижение риска дальнейшего распространения инфекции среди несовершеннолетних.

Специалисты отмечают, что временное ограничение работы образовательных учреждений может способствовать снижению передачи вирусов в детских коллективах. Власти продолжают мониторинг эпидемиологической обстановки и информируют о принимаемых мерах.