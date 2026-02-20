Вирус может распространяться через вентиляцию и лифтовые шахты в жилых домах

Специалисты информируют о путях распространения вирусной инфекции, которая может передаваться не только при непосредственном контакте, но и через инженерные системы зданий.

По данным экспертов, человек, являющийся источником инфекции, выделяет вирус во внешнюю среду при чихании, кашле или разговоре. Это происходит начиная с последних двух дней инкубационного периода и продолжается до четвертого дня после появления сыпи.

Отмечается, что вирус способен перемещаться по вентиляционным каналам и шахтам лифтов, что приводит к одновременному заболеванию неиммунных жителей, находящихся на разных этажах одного дома.

Особое внимание уделяется динамике проявлений: сыпь появляется поэтапно, начиная с области за ушами и лица, затем распространяется на шею, верхнюю часть груди, туловище, руки и ноги.

В целях профилактики для работников медицинских и образовательных учреждений, социальной сферы, транспорта, торговли и вахтовых специалистов в возрасте от 36 до 55 лет предусмотрена вакцинация.