Во Владивостоке 18-летнему пациенту удалили опухоль надпочечника весом почти килограмм

В Приморском крае хирурги провели операцию по удалению крупной опухоли надпочечника у 18-летнего жителя региона, сообщает минздрав Приморья.

Пациент прошёл обследование в краевом центре диабета и эндокринных заболеваний, где после диагностики было принято решение о хирургическом вмешательстве. Медики подтвердили наличие образования весом около одного килограмма.

Операцию выполнили Андрей Мерена и Вугар Мамедов, применив комбинированную методику: опухоль была отделена лапароскопически через небольшие проколы, а затем извлечена через минимальный разрез.

Опухоли надпочечников встречаются относительно редко, особенно у молодых людей. Такие случаи требуют комплексного подхода к диагностике и лечению.

По информации минздрава, восстановление пациента проходит благоприятно. Функции удалённого надпочечника компенсирует оставшийся орган, что позволяет избежать серьёзных нарушений в организме.