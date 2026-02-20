В общественных местах предложили использовать эфирные масла для профилактики вирусов

Национальный союз защиты прав потребителей выступил с инициативой по рассмотрению обязательного применения эфирных масел в транспорте и других общественных местах для профилактики распространения патогенных микроорганизмов.

В письме организации отмечается, что транспортные объекты характеризуются массовым скоплением людей, что увеличивает вероятность контакта с возбудителями инфекций среди пассажиров и работников.

По данным Роспотребнадзора, в середине февраля 2026 года в России было зафиксировано 775 тысяч случаев заболеваний ОРВИ и гриппом, что на 4,5% превышает показатели предыдущей недели.

Врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин сообщил, что эфирные масла могут способствовать защите организма от воздействия микробов.

Общественники подчеркивают, что обсуждение подобных мер связано с необходимостью повышения санитарной безопасности в местах массового пребывания людей, особенно в периоды роста заболеваемости.