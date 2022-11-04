Врач Кутушов назвал возможной причиной густой крови «недостаток одного продукта»

«Кровь густеет, если в рационе в первую очередь не хватает белка», - отметил Михаил Кутушов.

«Употребляемая жидкость комнатной температуры омогает сделать кровь жиже, способствует снижению вконцентрации токсинов», - постулировал ученый.

Профессор Кутушов рассказал, что несбалансированное питание способствует возникновению проблемы со сгущением крови, из-за которого человек подвергается варикозу, тромбофлебиту, стенокардии, инфаркту. В частности, возможной причиной густой крови ученый считает «недостаток одного продукта».Академик констатировал, что содержащий белок продукт нужно употреблять с каждым приемом пищи – есть, например, индейку, курицу, рыбу, яйца, творог.Кроме того, избежать появления густой крови помогает привычка выпивать стакан теплой воды после пробуждения от сна.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кардиологи предупреждают об опасности долгого терпения боли в груди

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.