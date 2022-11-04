Врач Кутушов назвал возможной причиной густой крови «недостаток одного продукта»
Густая кровь повышает риски опасных сердечно-сосудистых состояний, и в том, что она густеет, может быть повинен недостаток белка, заявил профессор, академик Михаил Кутушов.
Профессор Кутушов рассказал, что несбалансированное питание способствует возникновению проблемы со сгущением крови, из-за которого человек подвергается варикозу, тромбофлебиту, стенокардии, инфаркту. В частности, возможной причиной густой крови ученый считает «недостаток одного продукта».
«Кровь густеет, если в рационе в первую очередь не хватает белка», - отметил Михаил Кутушов.
Академик констатировал, что содержащий белок продукт нужно употреблять с каждым приемом пищи – есть, например, индейку, курицу, рыбу, яйца, творог.
Кроме того, избежать появления густой крови помогает привычка выпивать стакан теплой воды после пробуждения от сна.
«Употребляемая жидкость комнатной температуры омогает сделать кровь жиже, способствует снижению вконцентрации токсинов», - постулировал ученый.
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Михаил Кутушов
ЗОЖ
токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия), член-корр. РАЕН
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