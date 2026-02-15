Онищенко сообщил о стабильной эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в России

Геннадий Онищенко, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования, заявил, что в 2026 году в России не прогнозируется всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ, который мог бы носить пандемический характер.

По словам Онищенко, текущая эпидемиологическая обстановка соответствует сезонным ожиданиям, и оснований для тревоги нет. Он отметил, что снижение числа случаев гриппа связано с эффективностью коллективного иммунитета и профилактических мер.

Роспотребнадзор информирует, что за последнюю неделю в России количество случаев респираторных вирусных инфекций увеличилось на 11,6%, а число заболевших COVID-19 выросло на 10,9%. При этом отмечается уменьшение числа заболевших гриппом.

Тема заболеваемости гриппом и ОРВИ регулярно привлекает внимание специалистов и населения, поскольку эти инфекции могут представлять опасность для отдельных групп граждан.

Онищенко подчеркнул необходимость продолжать наблюдение за эпидемиологической ситуацией и поддерживать меры профилактики, которые способствуют снижению распространения вирусных инфекций.