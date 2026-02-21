В Самаре хирурги больницы Середавина удалили пациентке крупное новообразование весом 5 кг

Врачи Самарской областной клинической больницы имени Середавина провели экстренное хирургическое вмешательство, в ходе которого было удалено объемное новообразование.

Первоначально специалисты предполагали наличие обширной гематомы, однако во время операции обнаружили опухоль размером 30 на 20 сантиметров и массой около 5 килограммов.

Медицинская команда выполнила сложную сосудистую операцию, после которой пациентка смогла самостоятельно передвигаться.

Подобные случаи требуют комплексного подхода и дальнейшего наблюдения, поскольку крупные новообразования могут представлять опасность для здоровья.

По информации регионального Минздрава, пациентка готовится к последующим консультациям у онкологов для определения дальнейшей тактики наблюдения.

