В Самаре хирурги больницы Середавина удалили пациентке крупное новообразование весом 5 кг
Врачи Самарской областной клинической больницы имени Середавина провели экстренное хирургическое вмешательство, в ходе которого было удалено объемное новообразование.
Первоначально специалисты предполагали наличие обширной гематомы, однако во время операции обнаружили опухоль размером 30 на 20 сантиметров и массой около 5 килограммов.
Медицинская команда выполнила сложную сосудистую операцию, после которой пациентка смогла самостоятельно передвигаться.
Подобные случаи требуют комплексного подхода и дальнейшего наблюдения, поскольку крупные новообразования могут представлять опасность для здоровья.
По информации регионального Минздрава, пациентка готовится к последующим консультациям у онкологов для определения дальнейшей тактики наблюдения.
