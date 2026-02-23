Роспотребнадзор информирует жителей Ленинградской области о профилактике укусов клещей

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило о мерах по предупреждению укусов клещей в Ленинградской области. За последние недели за медицинской помощью по поводу укусов обратились около 8 200 человек, среди которых 1 300 — несовершеннолетние.

В ведомстве отметили, что риск заражения клещевым вирусным энцефалитом сохраняется для всех возрастных групп. Для снижения вероятности контакта с клещами рекомендуется использовать специальные акарицидные средства для обработки территорий.

Также специалисты советуют выбирать закрытую одежду и применять репелленты при посещении природных зон. В сообщении подчеркивается, что такие меры могут снизить вероятность укуса.

В Роспотребнадзоре напомнили, что клещевой энцефалит — инфекционное заболевание, передающееся при укусе зараженного клеща. Наиболее уязвимыми считаются дети и пожилые люди.

Ведомство информирует, что оптимальный период для начала вакцинации — февраль и март. Прививочная схема включает две инъекции с интервалом не менее месяца, ревакцинацию через год, а затем — каждые три года.