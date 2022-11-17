Некоторые полезные продукты могут снижать уровень тестостерона у мужчин

«Бета-ситостерол снижает активность фермента, ускоряющего реакцию превращения тестостерона в его биологически активную форму – дигидротестостерон», - сказала специалист, беседуя с «Москвой 24».

«Стоит сократить употребление растительных масел с высоким содержанием этого вещества – подсолнечного, оливкового, кукурузного, льняного, кунжутного и тыквенного», - дополнила медик.

Врач Кононенко сообщила в интервью, что при пониженном тестостероне мужчинам нужно ограничивать потребление продуктов, насыщенных бета-ситостеролом..Уточняя, какие продукты содержат «коварный» фермент, Кононенко перечислила полезные во многих отношениях. Вот что вошло в список: гречка, белый длиннозерный рис, овес, перловая и ржаная крупы, арахис, бобовые (бобы, фасоль, чечевица, горох). Также, по словам эксперта, бета-ситостерол содержат в высокой дозировке кешью, фисташки, грецкие и другие орехи, подсолнечные семечки, авокадо, кукуруза.Кононенко подчеркнула, что ограниченным употребление данных продуктов должно быть только при действительно сниженном уровне тестостерона.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как диетологи рекомендуют есть хурму

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