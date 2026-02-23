В Татарстане разъяснили правила оплаты больничных по уходу за детьми

В Татарстане разъяснили, как рассчитываются выплаты по больничному листу при уходе за детьми. Управляющий Отделением Социального фонда России по республике Эдуард Вафин рассказал об особенностях начисления пособий.

По его словам, если ребенок младше семи лет, оплачиваемый больничный может предоставляться до 60 дней в течение года. В случае тяжелых заболеваний этот срок увеличивается до 90 дней.

Для родителей детей до восьми лет пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в полном объеме — 100% от среднего заработка. Если же ребенку больше восьми лет или уход требуется взрослому члену семьи, размер выплат зависит от страхового стажа ухаживающего: при стаже до пяти лет — 60%, от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже более восьми лет — 100%.

Тема расчета больничных актуальна для семей с детьми, поскольку от этого зависит размер поддержки в период ухода за заболевшими родственниками.

Эдуард Вафин отметил, что при оформлении больничного важно учитывать возраст ребенка и наличие тяжелых заболеваний, чтобы правильно рассчитать возможные сроки и выплаты.