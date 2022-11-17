Злоупотребление солью повышает уровень гормона стресса в организме

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солонка на столе

Большинство взрослых людей съедают почти 9 граммов соли в день, тогда как рекомендуемая доза – менее 6 граммов.

Ученые, представляющие Эдинбургский университет, констатируют, что злоупотребление солью может повышать уровень гормона стресса в организме. Данное свойство соли было выявлено ими в испытаниях на мышах, у которых ее избыток в корме повышал содержание стрессового гормона в крови на 75%. Об этом подробнее рассказал журнал Cardiovascular Research.

Исследователи обнаружили, что в условиях излишне соленого рациона концентрация гормона стресса у животных фиксировалась увеличенной в состоянии покоя. Когда же мыши испытывали настоящий стресс, уровень данного гормона вдвое превышал аналогичный показатель у животных, питавшихся нормально.

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«Рекомендуемое потребление соли для взрослых составляет менее шести граммов в день, но большинство людей регулярно потребляют около девяти граммов», - пишет Cardiovascular Research.

Хронически высокий уровень стрессовых гормонов в человеческом организме врачи связывают с его подверженностью воспалению, гормональным нарушениям, гипертонии, деменции. Ученые допускают, что злоупотребление солью может способствовать и появлению поведенческих проблем, включая тревожность, агрессию. В эксперименте с мышами они установили, что излишек соли стимулировал работу генов, ответственных за включение белков в головном мозге, которые контролируют реакцию на стресс.

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