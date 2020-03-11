Названы регионы России, где свирепствует клещевой энцефалит

По данным управления Роспотребнадзора в 2019 году более шести тысяч человек пострадали от укусов клещей в Ленинградской области. Более трех тысяч человек обратились к врачам в Карелии.Несмотря на то, что парки в Санкт-Петербурге обрабатывают от клещей, членистоногие нападают на людей и в городах. А вот в Москве и Московской области случаев нападения клещей не зафиксировано.Отправляясь на дачу и на шашлыки в лес, важно не оставлять оголенных участков тела, чтобы клещ не смог присосаться. Важен и цвет одежды. Она должна быть светлая и желательно одного тона – это необходимо, чтобы клеща можно было легче обнаружить.Кроме того, специалисты рекомендуют надевать на природе головные уборы, пользоваться капюшонами.