Названы регионы России, где свирепствует клещевой энцефалит

клещ

По данным управления Роспотребнадзора в 2019 году более шести тысяч человек пострадали от укусов клещей в Ленинградской области. Более трех тысяч человек обратились к врачам в Карелии. 

Несмотря на то, что парки в Санкт-Петербурге обрабатывают от клещей, членистоногие нападают на людей и в городах. А вот в Москве и Московской области случаев нападения клещей не зафиксировано.

Специалисты предупреждают, что в ряде регионов клещи уже начали свою активность и призывают граждан к осторожности. Во-первых, необходимо сделать прививку от клещевого энцефалита.

Отправляясь на дачу и на шашлыки в лес, важно не оставлять оголенных участков тела, чтобы клещ не смог присосаться. Важен и цвет одежды. Она должна быть светлая и желательно одного тона – это необходимо, чтобы клеща можно было легче обнаружить. 
Кроме того, специалисты рекомендуют надевать на природе головные уборы, пользоваться капюшонами.
Теги : клещи, клещевой энцефалит, природа, сезонные инфекции
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о симптомах коронавируса


Ученые открыли эффективный способ борьбы с алкоголизмом