В Брянской области начнет действовать регистр беременных и новорожденных с 1 марта

С 1 марта в Брянской области стартует работа специального регистра, предназначенного для учета женщин, проходящих медицинское наблюдение по вопросам беременности, а также новорожденных.

В рамках нового регистра будет собираться информация о женщинах, обратившихся за медицинской помощью на ранних сроках беременности, а также о случаях, связанных с осложненными акушерскими состояниями.

Данные о новорожденных будут включать пол, рост, массу тела при рождении, время появления на свет и оценку по шкале Апгар. Также фиксируются выявленные врожденные аномалии и хромосомные нарушения.

Введение регистра направлено на проведение комплексного анализа качества оказания медицинской помощи и отслеживание показателей нормальных и доношенных родов.

Система позволит специалистам более эффективно контролировать динамику состояния здоровья беременных женщин и новорожденных, а также выявлять тенденции в акушерской практике региона.