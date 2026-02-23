Эндокринолог Поляков рассказал, чем полезны разные виды бананов

Эндокринолог Поляков прокомментировал особенности употребления различных видов бананов и их влияние на организм.

По словам специалиста, зеленые бананы содержат резистентный крахмал — тип углеводов, который не переваривается в тонком кишечнике, а подвергается ферментации микрофлорой.

Национальная служба здравоохранения Великобритании относит один средний банан к одной порции из рекомендуемых пяти фруктов и овощей в день.

Исследования показывают, что регулярное включение цельных фруктов, в том числе бананов, в рацион связано с уменьшением сердечно-сосудистых рисков.

Поляков отмечает, что чрезмерное потребление бананов, например, в очень больших количествах, может привести к гиперкалиемии, сопровождающейся нарушениями сердечного ритма и другими симптомами.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности и придерживаться сбалансированного рациона, чтобы избежать возможных неблагоприятных последствий.