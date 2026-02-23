Связь времени первого приёма пищи с рисками для здоровья выявили за 20 лет наблюдений

Результаты многолетнего исследования показали, что время первого приёма пищи может быть связано с изменениями в состоянии здоровья. Анализ охватил данные почти трёх тысяч жителей Великобритании в возрасте от 42 до 94 лет, за которыми наблюдали более двух десятилетий.

В ходе работы специалисты отметили, что с возрастом участники чаще начинали завтракать позже, что приводило к сокращению продолжительности ежедневного периода приёма пищи. Такой сдвиг был связан с изменениями в ритме питания и образе жизни.

Исследование выявило устойчивую корреляцию между более поздним завтраком и увеличением вероятности появления депрессивных симптомов, хронической усталости и нарушений сна. Эти данные были представлены ведущим автором работы Хассаном Дашти.

Значимость темы обусловлена тем, что режим питания рассматривается как один из факторов, способных влиять на общее самочувствие и психоэмоциональное состояние человека.

Авторы подчёркивают, что наблюдения носили длительный характер и охватывали различные возрастные группы, что позволяет рассматривать полученные выводы как актуальные для широкой аудитории. Врачи рекомендуют учитывать особенности режима питания при оценке факторов, влияющих на здоровье.