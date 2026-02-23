В Башкирии специалист Минздрава рассказал о ключевых анализах для мужчин старше 45 лет

240 Фото: MedikForum.ru
В Башкирии специалист Минздрава рассказал о ключевых анализах для мужчин старше 45 лет

В Башкортостане главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью мужчин министерства здравоохранения республики Ринат Сафин сообщил о необходимости регулярного медицинского наблюдения для мужчин после 45 лет.

По его словам, своевременное обращение в поликлинику и прохождение обследований позволяет выявлять возможные проблемы со здоровьем на ранних этапах. Сафин отметил, что мужчины зачастую уделяют меньше внимания профилактике и диагностике, что может привести к пропуску важных симптомов.

Специалист рекомендует мужчинам ежегодно посещать уролога, сдавать общий и биохимический анализы крови, анализ мочи, а также проходить флюорографию и электрокардиограмму. Эти обследования, по мнению эксперта, помогают контролировать состояние здоровья и своевременно реагировать на изменения.

Сафин подчеркнул, что устойчивость организма к внешним факторам индивидуальна и во многом определяется текущим состоянием здоровья. Регулярные обследования могут способствовать поддержанию репродуктивного здоровья и общего самочувствия.

Медицинские специалисты отмечают, что профилактические меры и ежегодные проверки могут представлять важность для сохранения качества жизни мужчин старше 45 лет.

Читать MedikForum.ru в
Кожевникова назвала самого завидного жениха
Врачи рассказали, какие анализы нужно сдавать для выявления рака на ранних стадиях
Врач из Новосибирска перечислил основные факторы риска для мужского здоровья
В Омске жители сообщают о перебоях с выдачей льготных лекарств в аптеках
Уролог из Коми сообщил, когда мальчикам и мужчинам следует проходить осмотры
В Челябинске начал работу центр по лечению гепатоцеллюлярной карциномы