В Кировской области изменён режим работы медучреждений с 21 по 23 февраля

В Кировской области опубликован обновлённый график работы медицинских организаций на период с 21 по 23 февраля. В праздничные дни режим приёма пациентов в больницах и поликлиниках региона будет отличаться от обычного расписания.

Жители региона при необходимости могут круглосуточно обратиться за экстренной медицинской помощью по телефонам 03, 103 или 112. Для получения неотложной помощи при травмах продолжает работать Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии на улице Менделеева, 17 в Кирове.

В случае острых заболеваний глаз взрослым доступна круглосуточная помощь в Кировской клинической офтальмологической больнице на Октябрьском проспекте, 10. Стоматологическая помощь в неотложных ситуациях будет оказываться с 7:30 до 20:00 ежедневно в Кировском клиническом стоматологическом центре.

Изменения в расписании медицинских учреждений связаны с праздничными днями и могут повлиять на доступность плановых приёмов. В экстренных случаях помощь оказывается без изменений.

Специалисты напоминают о возможности обращения в службы экстренной медицинской помощи при любых неотложных состояниях и рекомендуют заранее уточнять график работы интересующих медицинских организаций.