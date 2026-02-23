В Коми планируют упростить оформление больничных для родителей в декретном отпуске

В Республике Коми рассматриваются изменения в порядке выдачи больничных листов для родителей, находящихся в декретном отпуске. Нововведения предполагают, что решение о предоставлении документа будет приниматься не только с учётом наличия заболевания, но и исходя из способности сотрудника выполнять свои трудовые обязанности.

По информации Минтруда России, эти меры направлены на повышение прозрачности системы выплат и снижение числа случаев оформления фиктивных больничных. В ведомстве отмечают, что изменения позволят более точно учитывать индивидуальные обстоятельства каждого работника.

В условиях нехватки кадров некоторые сотрудники могут продолжать работу даже при ухудшении самочувствия, опасаясь отказа в выдаче больничного листа. Новые правила должны снизить подобные риски и обеспечить поддержку тем, кто действительно не может выполнять профессиональные задачи по состоянию здоровья.

В Минтруде подчеркивают, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, а решение о выдаче больничного будет приниматься с учётом медицинских показаний и трудоспособности.

Ожидается, что такие изменения повысят эффективность системы социальной поддержки и позволят более объективно подходить к вопросам временной нетрудоспособности среди родителей в декрете.