Врач Соломатина советует киви для защиты от простуды и гипертонии

«Недостаток витамина C может привести к недостаточной выработке интерферонов, то есть наших защитников, которые противостоят вирусам», – отметила Соломатина, беседуя с «Москвой 24».

«В киви достаточно много калия, который оказывает легкое мочегонное действие, тем самым понижая давление. Калий укрепляет сердечную мышцу, выводит излишки натрия, поэтому очень полезен гипертоникам. Есть в плоде и магний. Он расслабляет сосуды, понижает давление, успокаивает», - констатировала эксперт.

Диетолог Соломатина рассказала, что регулярное поедание киви зимой может обеспечить организму превосходную поддержку в плане защиты от простуды и других сезонных инфекций. Это свойство фрукта во многом объясняется очень высоким уровнем витамина С: благодаря ему иммунная система производит достаточно компонентов для уничтожения вирусных частиц.Специалист напомнила, что витамин С является одним из известных сильнодействующих антиоксидантов. Помимо него, в состав киви входят и другие антиоксидантные вещества. Антиоксиданты в организме препятствуют окислительному разрушению клеток, с которым ассоциируются воспаление и вызываемые им болезни, а также старение. Таким образом, употребляя киви и пополняя запас антиоксидантов в теле, можно рассчитывать на продление молодости.В свою очередь, клетчатка киви мягко стимулирует желудочно-кишечный тракт, улучшает перистальтику, помогает в борьбе с запорами. Кроме того, она помогает выводить излишки холестерина.Также киви полезен гипертоникам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты способствуют ускоренному старению организма.

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