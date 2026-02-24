Столичные хирурги применили малоинвазивную операцию при разрыве пищевода

В Москве врачи провели малоинвазивное вмешательство для пациента со спонтанным разрывом пищевода, используя методику через три прокола.

По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, такие технологии становятся стандартом в городских клиниках: около 80% операций сейчас выполняются с минимальным вмешательством.

Ракова также сообщила, что благодаря современным подходам срок восстановления после подобных процедур сокращается с шести месяцев до двух.

Малоинвазивные методы позволяют снизить нагрузку на организм и ускорить реабилитацию, что особенно актуально при сложных хирургических случаях.

В последние дни из-за переменчивой погоды количество обращений за медицинской помощью в столице увеличилось, что отмечают в региональных службах здравоохранения.