Дерматолог Опенченко сообщила о возможных последствиях зуда, вызванного стрессом

Дерматолог Мария Опенченко рассказала о рисках, связанных с хроническим зудом, возникающим на фоне нервного напряжения. По её словам, подобные состояния могут приводить к необратимым изменениям на коже.

Специалист отметила, что для уменьшения проявлений зуда применяются наружные средства с танидами и полидаколоном, а также блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов. Дополнительно могут использоваться эмоленты — увлажняющие препараты, предназначенные для ухода за сухой и склонной к раздражению кожей.

Опенченко подчеркнула, что в ряде случаев пациентам рекомендуется консультация психолога, а при более сложных ситуациях — обращение к психотерапевту или психиатру для коррекции эмоционального состояния.

Тема хронического зуда на нервной почве остаётся актуальной, поскольку может затрагивать качество жизни и внешний вид человека. Врач обращает внимание на важность комплексного подхода к решению подобных проблем.

По мнению дерматолога, своевременное обращение к специалистам и использование подходящих средств позволяют контролировать симптомы и поддерживать здоровье кожи.