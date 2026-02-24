В московских больницах расширяют применение медицинских роботов для операций и логистики

В медицинских учреждениях Москвы продолжается внедрение роботизированных систем для поддержки работы врачей и оптимизации процессов лечения.

По данным городских властей, к 2026 году планируется провести около 5 тысяч операций с использованием специализированных медицинских роботов. Такие технологии уже помогают специалистам выполнять процедуры и способствуют ускорению восстановления пациентов.

Кроме хирургических задач, роботы применяются и в других сферах. В частности, московские ученые создали робота-курьера, который способен транспортировать до 800 пробирок за один цикл, передавать аудиосообщения сотрудникам и ориентироваться с помощью QR-кодов.

Эксперты отмечают, что внедрение робототехники в медицине может повысить эффективность работы персонала и снизить нагрузку на сотрудников.

Власти города продолжают следить за развитием технологий и планируют дальнейшее расширение использования роботизированных систем в медицинских учреждениях Москвы.