Главврач скорой помощи Пскова Сачков выступил за возвращение вытрезвителей

Главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков в эфире радиостанции ПЛН FM высказался о необходимости возобновления работы вытрезвителей.

Сачков отметил, что в ситуациях, связанных с алкогольным опьянением, сотрудники полиции часто первыми обращаются за помощью к бригадам скорой медицинской помощи.

По его словам, подобные случаи требуют участия медицинских специалистов, что увеличивает нагрузку на экстренные службы.

Тема организации специализированных учреждений для лиц в состоянии алкогольного опьянения обсуждается в различных регионах России, поскольку она затрагивает вопросы общественной безопасности и здравоохранения.

Сачков подчеркнул, что возвращение вытрезвителей может способствовать снижению нагрузки на экстренные службы и повысить эффективность оказания помощи в подобных ситуациях.