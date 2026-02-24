В Марий Эл нейросети участвуют в анализе медицинских снимков для врачей

В медицинских организациях Марий Эл внедряют цифровые решения для поддержки диагностики.

Системы на базе искусственного интеллекта применяются для первичной обработки результатов маммографии, флюорографии, рентгенографии и компьютерной томографии легких.

Технология позволяет автоматически анализировать снимки и выявлять нетипичные изменения, после чего информация поступает врачу для дальнейшего рассмотрения.

Использование подобных цифровых инструментов может повысить оперативность и точность выявления изменений на ранних этапах.

Кроме того, новая система интегрирована с Социальным фондом, Главным бюро медико-социальной экспертизы по Марий Эл и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ, что обеспечивает обмен необходимыми данными между ведомствами.