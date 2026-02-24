Зухра Павлова сообщила о низкой эффективности интервального голодания для снижения веса

Новейшие исследования поставили под сомнение результативность интервального голодания как способа снижения массы тела. Об этом рассказала врач Зухра Павлова.

По её словам, длительные промежутки между приёмами пищи могут нарушать равномерное поступление энергии в организм. Такой подход, отмечает Павлова, способен привести к снижению уровня энергии и замедлению процессов восстановления.

Кроме того, практика показывает, что при продолжительных перерывах в еде возможна потеря мышечной массы, а не жировой ткани, а также возникновение стресса для обмена веществ.

Тема коррекции веса остаётся актуальной, поскольку многие ищут эффективные и безопасные методы для поддержания здоровья.

Павлова подчёркивает, что для достижения устойчивого результата стоит уделять внимание регулярному и сбалансированному питанию, контролю калорийности рациона, физической активности и отказу от вредных привычек.