В Ижевске хирурги провели операцию месячному ребенку с крупной врожденной грыжей

В Республиканской детской клинической больнице Удмуртии проведено хирургическое вмешательство по удалению врожденной пахово-мошоночной грыжи у младенца, которому исполнился месяц.

Патология была выявлена хирургом поликлиники во время планового осмотра ребенка. По данным медучреждения, образование достигло более пяти сантиметров.

Операцию выполнили хирурги Эльдар Шокуев, Александра Шокуева и анестезиолог-реаниматолог Роман Закурдаев. В ходе процедуры грыжевой мешок был иссечен, а органы, находившиеся в нем, возвращены в брюшную полость.

Врожденные грыжи у детей могут встречаться в раннем возрасте и требуют своевременного медицинского вмешательства для предотвращения осложнений.

В больнице отметили, что после операции за состоянием младенца ведется наблюдение. Специалисты подчеркивают важность регулярных осмотров для раннего выявления подобных состояний.