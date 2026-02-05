В Ижевске удалили аппендикс с редким образованием каловых камней

В Ижевске хирурги Первой Республиканской клинической больницы провели операцию по удалению аппендикса с редким заболеванием — аппендиколитиазом.

Пациенту была выполнена резекция части слепой кишки вместе с червеобразным отростком, в котором обнаружили каловые камни. Операцию провели Глеб Маренков и Сергей Тимофеев.

По информации медицинского учреждения, вмешательство прошло без осложнений, и пациент был выписан под амбулаторное наблюдение.

Аппендиколитиаз встречается нечасто и характеризуется образованием плотных включений в аппендиксе, что может представлять опасность для здоровья при отсутствии своевременного лечения.

Медики отмечают, что регулярное медицинское обследование способствует своевременному выявлению подобных состояний и рекомендуют жителям региона следить за своим здоровьем.

