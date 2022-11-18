НАЖБП: насыщенные жиры оказывают непосредственное влияние на печень — список вредных продуктов

"Насыщенные жиры особенно вредны для организма. Они включают тип, называемый транс-жирами, и опасны, потому что они остаются твердыми, вызывая жировые отложения в кровеносных сосудах, что может привести к их отвердению", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Потребление насыщенных жиров с пищей, вероятно, способствует неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и резистентности к инсулину, но механизмы, которые вызывают эти отклонения у людей, остаются неясными».

Печень – один из наших жизненно важных органов, выполняющий более 500 функций. Неалкогольная жировая болезнь печени, относится к ряду заболеваний печени, не связанных с алкоголем. Если его не лечить, он может прогрессировать до цирроза – рубцевания печени – и даже до печеночной недостаточности.Как следует из названия, основной причиной жировой болезни печени является слишком много жира, хранящегося в печени.Для сравнения, ненасыщенные жиры обычно остаются в виде жидкости, что снижает вероятность закупорки артерий.Исследователи изучили влияние однократного перорального приема насыщенных жиров на чувствительность к инсулину, метаболизм глюкозы в печени и метаболизм липидов у людей.Испытуемые выпили одну порцию насыщенных жиров, что примерно равно количеству жира, которое содержится в чизбургере и большой порции чипсов.Ученые обнаружили, что после употребления насыщенных жиров у участников немедленно увеличивалась резистентность к инсулину, что влияло на работу печени. Резистентность к инсулину также может привести к повышению уровня сахара в крови.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира.

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