Трихолог Мария Васильева: стресс может привести к потере до 60% волос за два месяца
Врач-трихолог Мария Васильева сообщила, что воздействие стресса способно привести к потере значительной части волос в течение двух месяцев.
По словам специалиста, нервное напряжение активирует эндокринную систему, что сопровождается усиленной выработкой гормонов, связанных со стрессом, таких как кортизол, пролактин и адренокортикотропный гормон.
В результате подобных изменений в организме нарушается естественный цикл роста волос: сокращается активная фаза, а волосы переходят в стадию покоя раньше обычного.
Тема выпадения волос на фоне стресса актуальна, поскольку подобные изменения могут быть заметны и вызывать беспокойство у людей, столкнувшихся с длительным или повторяющимся стрессом.
Васильева отмечает, что при появлении признаков выраженного выпадения волос рекомендуется наблюдать за состоянием здоровья и при необходимости обращаться за консультацией к профильному специалисту.
