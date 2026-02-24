Трихолог Мария Васильева: стресс может привести к потере до 60% волос за два месяца

Врач-трихолог Мария Васильева сообщила, что воздействие стресса способно привести к потере значительной части волос в течение двух месяцев.

По словам специалиста, нервное напряжение активирует эндокринную систему, что сопровождается усиленной выработкой гормонов, связанных со стрессом, таких как кортизол, пролактин и адренокортикотропный гормон.

В результате подобных изменений в организме нарушается естественный цикл роста волос: сокращается активная фаза, а волосы переходят в стадию покоя раньше обычного.

Тема выпадения волос на фоне стресса актуальна, поскольку подобные изменения могут быть заметны и вызывать беспокойство у людей, столкнувшихся с длительным или повторяющимся стрессом.

Васильева отмечает, что при появлении признаков выраженного выпадения волос рекомендуется наблюдать за состоянием здоровья и при необходимости обращаться за консультацией к профильному специалисту.