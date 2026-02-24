Трихолог Мария Васильева: стресс может привести к потере до 60% волос за два месяца

124 Фото: MedikForum.ru
Трихолог Мария Васильева: стресс может привести к потере до 60% волос за два месяца

Врач-трихолог Мария Васильева сообщила, что воздействие стресса способно привести к потере значительной части волос в течение двух месяцев.

По словам специалиста, нервное напряжение активирует эндокринную систему, что сопровождается усиленной выработкой гормонов, связанных со стрессом, таких как кортизол, пролактин и адренокортикотропный гормон.

В результате подобных изменений в организме нарушается естественный цикл роста волос: сокращается активная фаза, а волосы переходят в стадию покоя раньше обычного.

Тема выпадения волос на фоне стресса актуальна, поскольку подобные изменения могут быть заметны и вызывать беспокойство у людей, столкнувшихся с длительным или повторяющимся стрессом.

Васильева отмечает, что при появлении признаков выраженного выпадения волос рекомендуется наблюдать за состоянием здоровья и при необходимости обращаться за консультацией к профильному специалисту.

Читать MedikForum.ru в
Трихолог Татьяна Егорова объяснила причины выпадения волос при мытье головы
Врач Васильева: на облысение влияет работа щитовидной железы и гормональный баланс
Дерматолог рассказала, как стресс влияет на выпадение волос
В Госдуме предложили добавить антидепрессанты в перечень лекарств по ОМС
В Подмосковье с начала года провели свыше 165 тысяч онлайн-консультаций для детей
Трихолог Мария Васильева: стресс может привести к потере до 60% волос за два месяца