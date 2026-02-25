Ветеринары Балашовского района оказали помощь хомяку и кошке с травмами

В Балашовском районе Саратовской области специалисты ветеринарной лечебницы оказали необходимую помощь двум домашним животным, поступившим с травмами различного характера.

В лечебницу был доставлен хомяк по кличке Хомка, у которого диагностировали травму глаза. Ветеринары провели осмотр и оказали необходимое лечение, чтобы стабилизировать состояние животного.

Позднее в тот же день в клинику обратились владельцы кошки по кличке Дуся. Животное получило травму после контакта с рыболовными снастями, в результате чего кошка зацепилась за крючок.

Ветеринарные специалисты отмечают, что подобные случаи требуют своевременного вмешательства для предотвращения осложнений у домашних животных.

В лечебнице сообщили, что кошке была оказана помощь: крючок был извлечён, а раны обработаны в соответствии с ветеринарными стандартами. Врачи рекомендуют владельцам домашних животных соблюдать осторожность и следить за потенциально опасными предметами в доме.