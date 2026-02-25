Психиатр Исаев сообщил о риске зависимости от корвалола и валокордина

Психиатр-нарколог Руслан Исаев рассказал о возможных рисках, связанных с применением некоторых аптечных препаратов, в том числе корвалола и валокордина.

По словам Исаева, случаи, когда лекарства используются не по назначению, а для изменения психоэмоционального состояния, получили название «аптечная наркомания».

Специалист отметил, что подобная практика может начаться с попыток справиться с тревожностью, нарушениями сна или хроническим стрессом.

Исаев подчеркнул, что препараты, которые часто воспринимаются как средства для быстрой помощи, способны привести к развитию лекарственной зависимости.

Врач рекомендует уделять внимание назначению и способу применения подобных средств, а также соблюдать осторожность при их использовании.