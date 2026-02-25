Врач Коновалов сообщил о возможной связи кофе с риском рака простаты у мужчин

Михаил Коновалов, офтальмолог и телеведущий, рассказал о результатах исследования, в котором рассматривалась связь между регулярным употреблением кофе и вероятностью развития рака простаты.

По словам Коновалова, исследование было проведено группой специалистов из Китая, которые наблюдали за мужчинами, регулярно употребляющими кофе.

В ходе анализа данных выяснилось, что у мужчин, ежедневно пьющих кофе, риск столкнуться с раком простаты оказался примерно на 10% ниже по сравнению с теми, кто избегал этот напиток.

Тема влияния кофе на здоровье мужчин продолжает оставаться предметом обсуждения в медицинском сообществе, поскольку простата — важный орган мужской репродуктивной системы, и любые новые данные по профилактике заболеваний вызывают интерес специалистов.

Ранее в эфире той же программы иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман также говорили о возможных положительных свойствах кофе, в частности о его влиянии на артериальное давление.