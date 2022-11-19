2 симптома в ноге, которые сигнализирует о необратимой жировой болезни печени

"Большинство людей страдают от формы, называемой неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), при этом примерно от 25 до 30 процентов заболеваний печени связаны с неалкогольными причинами, такими как ожирение", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.

«Люди с НАСГ, у которых есть повреждение печени (цирроз), могут испытывать скопление жидкости и отеки в ногах и животе».

Накопление жира может происходить по ряду причин. Причиной может быть чрезмерное употребление алкоголя. Напиток может регулировать процессы в вашей печени, заставляя ее накапливать больше жира, а не расщеплять его.Когда жир продолжает накапливаться в печени при НАЖБП, он может начать вызывать воспаление органа. Когда это происходит, диагноз переходит от НАЖБП к более тяжелому состоянию, называемому НАСГ (неалкогольный стеатогепатит).Несмотря на то, что ваша печень воспалена, на ранних стадиях НАСГ у вас вряд ли появятся симптомы. Но если НАСГ сочетается с циррозом, при котором печень повреждается, то могут возникнуть некоторые физические симптомы, согласно Penn Medicine.Это вызвано повышенным давлением в вене, по которой кровь движется через печень, известной как воротная вена. Повышение артериального давления в воротной вене вызывает накопление жидкости по всему телу, в том числе в ногах, лодыжках и животе.Отек ног и лодыжек известен как отек, тогда как отек живота известен как асцит. Асцит часто выглядит как пивной живот, что иногда затрудняет его обнаружение.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромба.

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