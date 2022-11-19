2 симптома в ноге, которые сигнализирует о необратимой жировой болезни печени
Симптомы являются результатом того, что ваша печень настолько повреждена, что ее нельзя вылечить.
Накопление жира может происходить по ряду причин. Причиной может быть чрезмерное употребление алкоголя. Напиток может регулировать процессы в вашей печени, заставляя ее накапливать больше жира, а не расщеплять его.
"Большинство людей страдают от формы, называемой неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), при этом примерно от 25 до 30 процентов заболеваний печени связаны с неалкогольными причинами, такими как ожирение", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.
Когда жир продолжает накапливаться в печени при НАЖБП, он может начать вызывать воспаление органа. Когда это происходит, диагноз переходит от НАЖБП к более тяжелому состоянию, называемому НАСГ (неалкогольный стеатогепатит).
Несмотря на то, что ваша печень воспалена, на ранних стадиях НАСГ у вас вряд ли появятся симптомы. Но если НАСГ сочетается с циррозом, при котором печень повреждается, то могут возникнуть некоторые физические симптомы, согласно Penn Medicine.
«Люди с НАСГ, у которых есть повреждение печени (цирроз), могут испытывать скопление жидкости и отеки в ногах и животе».
Это вызвано повышенным давлением в вене, по которой кровь движется через печень, известной как воротная вена. Повышение артериального давления в воротной вене вызывает накопление жидкости по всему телу, в том числе в ногах, лодыжках и животе.
Отек ног и лодыжек известен как отек, тогда как отек живота известен как асцит. Асцит часто выглядит как пивной живот, что иногда затрудняет его обнаружение.
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