Диетолог назвала полезным отказ от продуктов с добавленным сахаром

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пирожные

Если исключить из рациона продукты с добавленным сахаром, здоровье человека только выиграет, констатирует диетолог Елена Соломатина.

Врач-диетолог рассказала в интервью, когда отказ от сладкого является исключительно полезным. Соломатина отметила, что пользу организму приносит решение перестать употреблять продукты, содержащие добавленный сахар: конфеты, печенье и другие виды выпечки, сладкие йогурты и т.д.

Медик объяснила, что такого рода продукты обеспечивают организм углеводами. Отказ от них не лишит организм углеводов, поскольку их поставщиками являются и другие продукты, в том числе значительно более полезные.

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«Если мы просто откажемся от десертов, конфет, тортов, не будем класть сахар в кофе, ничего не произойдет, поскольку мы будем получать те же самые углеводы из хлеба, круп, овощей, фруктов», - сказала Соломатина, беседуя с RT.

По словам специалистки, в рационе питания следует стремиться к умеренному в целом потреблению углеводов в виде различных типов сахара, включая натуральные, присутствующие в тех же овощах. Картофель, тыква, свекла – все это содержит углеводы, избыток которых угнетает работу поджелудочной железы, печени, сосудов, мозга.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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