В Архангельском Каменского района начал работу цифровой рентген-аппарат

В поликлинике села Архангельское Каменского района установлен и введён в эксплуатацию новый цифровой рентген-аппарат. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По информации главы региона, поставка оборудования проходит в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2025 году для медицинских учреждений области закуплено почти 70 единиц современной техники.

В числе поступивших устройств — компьютерные и магнитно-резонансные томографы, рентгенологические комплексы и флюорографы, которые предназначены для проведения диагностических исследований.

Внедрение цифрового оборудования, по мнению специалистов, способствует более раннему выявлению различных заболеваний и повышает качество медицинского обслуживания населения.

Дмитрий Миляев отметил, что использование современных технологий в диагностике позволяет жителям проходить обследования на высоком уровне и своевременно получать необходимую медицинскую помощь.