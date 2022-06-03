ВОЗ рассказала, кого вакцинировать в первую очередь
Эксперты из Всемирной организации здравоохранения напоминают, что вакцинации от коронавируса в первую очередь должны подвергаться люди из групп риска. А это медицинские работники, пожилые граждане, лица с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.
На планете господствует штамм Омикрон, и у большинства людей он вызывает коронавирусную инфекцию в умеренной форме. Однако каждую неделю на планете умирают тысячи людей. В большинстве случаев это пожилые граждане, лица с ослабленным иммунитетом и носители хронических заболеваний вроде астмы, диабета, а также пациенты с ожирением. Всем им в первую очередь необходимо проводить вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.
В ВОЗ подчеркнули, что не смогут предсказать дальнейшую эволюцию пандемии, то есть способность вируса изменяться и приобретать более устойчивые к разного рода защитам формы. Омикрон уже неплохо справляется с иммунитетом, который человек получает натуральным образом после болезни или после вакцины. Но это не значит, что от вакцинации следует отказываться, поскольку прививки в несколько раз снижают вероятность тяжелой формы болезни и смерти из-за неё.
Самым сильным, по мнению Всемирной организации здравоохранения является гибридный иммунитет, при котором человек вакцинируется от коронавируса вскоре после перенесённой болезни или до неё. Но учёные всё ещё не знают, как долго сохраняется эта разновидность иммунитета, а значит от ревакцинации отказываться нельзя. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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является органом, направляющим и координирующим международную работу в области здравоохранения в рамках системы ООН
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