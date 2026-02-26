Банк отметил высокий интерес клиентов к бонусам за покупки в супермаркетах

Аналитики одного из банков сообщили о тенденциях в выборе категорий для начисления бонусов среди держателей карт. По их данным, клиенты проявляют прагматичный подход при активации программ лояльности.

Среди различных вариантов наиболее востребованной оказалась категория, связанная с покупками в супермаркетах. Более половины зарплатных клиентов выбрали именно этот вариант для получения кешбэка.

В отчёте отмечается, что порядка 46% всех потраченных средств клиенты направили на приобретение товаров в супермаркетах. Это свидетельствует о значительной доле расходов на продукты в структуре потребления.

Эксперты банка также уделили внимание анализу поведения юных держателей карт, в частности, школьников. Их траты были рассмотрены отдельно, что позволяет оценить особенности финансовых привычек молодого поколения.

Специалисты отмечают, что подобные исследования помогают формировать более эффективные программы лояльности и учитывать реальные потребности различных групп клиентов.