Банк отметил высокий интерес клиентов к бонусам за покупки в супермаркетах

61 Фото: MedikForum.ru
Банк отметил высокий интерес клиентов к бонусам за покупки в супермаркетах

Аналитики одного из банков сообщили о тенденциях в выборе категорий для начисления бонусов среди держателей карт. По их данным, клиенты проявляют прагматичный подход при активации программ лояльности.

Среди различных вариантов наиболее востребованной оказалась категория, связанная с покупками в супермаркетах. Более половины зарплатных клиентов выбрали именно этот вариант для получения кешбэка.

В отчёте отмечается, что порядка 46% всех потраченных средств клиенты направили на приобретение товаров в супермаркетах. Это свидетельствует о значительной доле расходов на продукты в структуре потребления.

Эксперты банка также уделили внимание анализу поведения юных держателей карт, в частности, школьников. Их траты были рассмотрены отдельно, что позволяет оценить особенности финансовых привычек молодого поколения.

Специалисты отмечают, что подобные исследования помогают формировать более эффективные программы лояльности и учитывать реальные потребности различных групп клиентов.

Читать MedikForum.ru в
ОРТЕКА запустила новую программу лояльности «Ваш ключ к здоровью»
Исследование: самообслуживание в супермаркетах ведет к росту краж
Преимущества покупок в интернет-аптеках: обзор Polza.ru
В Тульской области зафиксировано 166 случаев алкогольных отравлений за год
Онколог Воробьев: боль в спине сигналит о 3-х типах рака
Состояние ваших пальцев может говорить о высоком сахаре в крови