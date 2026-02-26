В Тульской области зафиксировано 166 случаев алкогольных отравлений за год

В течение 2025 года в Тульской области зарегистрировано 166 случаев отравления алкоголем. Такие данные были озвучены региональными службами.

Преимущественное большинство инцидентов связано с употреблением этилового спирта, на который приходится около 90% всех случаев. Кроме того, в 6% ситуаций причиной отравления стал метиловый спирт.

В результате употребления метанола в регионе за год отмечено 10 летальных исходов. Специалисты подчеркивают, что технические жидкости и метанол могут представлять опасность даже при незначительном употреблении.

Вопросы безопасности при употреблении спиртосодержащих продуктов остаются актуальными для региона. По мнению экспертов, информирование населения о рисках связано с необходимостью профилактики подобных случаев.

Медицинские организации продолжают мониторинг ситуации и напоминают о важности соблюдения мер предосторожности при обращении с алкоголем и техническими жидкостями.