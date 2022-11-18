Онколог Воробьев: боль в спине сигналит о 3-х типах рака

Рак мочевого пузыря

«Оболочка мочевого пузыря постоянно контактирует с канцерогенами, которые попадают в кровоток и фильтруются через почки. Боль в пояснице является признаком запущенной формы рака мочевого пузыря. Если это происходит с другими симптомами рака мочевого пузыря, вам следует как можно скорее обратиться к врачу», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Рак позвоночника

"Причиной также может быть доброкачественная опухоль на позвоночнике, не представляющая угрозы распространения на другие части тела. Если боль в спине является признаком рака позвоночника, это ранний признак, и со временем она может распространиться в другие места".

Рак легких

Боль в спине редко является симптомом рака. Травмы, артрит и перенапряжение являются обычными причинами боли в спине. Но, по мнению экспертов, боль в спине иногда может быть предупреждающим признаком запущенной или ранней стадии рака. Если вы попытаетесь лечить боль в спине дома, но обнаружите, что она не проходит в течение нескольких недель, вам следует обратиться к своему врачу общей практики.Боль в нижней части спины может быть признаком рака мочевого пузыря.Эти симптомы могут включать частое мочеиспускание, кровь в моче и боль во время мочеиспускания.Несмотря на редкость, рак спинного мозга и позвоночника может быть причиной болей в спине.Боль может также распространяться на бедра, ноги, ступни или руки и со временем может усиливаться, даже если вы проходите курс лечения.Рак легких является еще одним распространенным видом рака, который может вызывать боль в спине.Основные признаки рака легких включают кашель с кровью, постоянную одышку, продолжительный кашель, который усиливается, и кашель, который сохраняется в течение двух или более недель.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира.

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