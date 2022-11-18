Состояние ваших пальцев может говорить о высоком сахаре в крови

"Триггерный палец описывает состояние, при котором один или два пальца не разгибаются из-за утолщения сухожилий. В этом состоянии утолщение сухожилия вызывает утолщение пальцев и их соединительнотканной оболочки. Это может привести к тому, что руки станут жесткими или болезненными при захвате предметов, особенно с утра. В результате палец фиксируется в согнутом положении по направлению к ладони и может издавать щелкающий звук при выпрямлении", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Высокий уровень сахара в крови печально известен тем, что он наносит ущерб нервам, но он также может нанести ущерб сухожилиям. Фактически, диабетики, которые плохо контролируют уровень сахара в крови, более восприимчивы к заболеваниям сухожилий. Такие осложнения, как триггерные пальцы, могут быть напрямую связаны с высоким уровнем сахара в крови у людей с этим заболеванием.Диабетический триггерный палец чаще встречается у женщин, чем недиабетический триггерный палец. Риск появления триггерного пальца у женщин в шесть раз выше, чем у мужчин. Другие факторы риска включают возраст от 40 до 60 лет или профессию, требующую частого захвата.Триггерный палец у диабетиков также чаще присутствует на обеих руках и на нескольких пальцах. Риск заболевания пальцами увеличивается при высоком уровне сахара в крови.Ранее МедикФорум писал о пользе кефира.

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