Инфекционист Зыкова рассказала о причинах второй волны гриппа типа В

В России отмечается вторая волна заболеваемости гриппом, которая, по словам доцента кафедры инфекционных болезней Пироговского университета Ольги Зыковой, традиционно связана с распространением вируса типа В.

Эксперт пояснила, что в начале эпидемического сезона обычно преобладает вирус гриппа типа А, а позднее чаще фиксируются случаи заражения вирусом типа В. Оба типа вируса передаются одинаковым способом и могут приводить к схожим осложнениям.

По информации из Коми, на конец февраля за медицинской помощью с симптомами острых респираторных вирусных инфекций обратились более 6 тысяч человек, зарегистрировано 59 случаев внебольничных пневмоний.

Зыкова отметила, что грипп В, как правило, переносится легче, чем грипп А, однако требует внимания из-за возможности осложнений.

Результаты лабораторных исследований показывают, что среди заболевших выявляются вирусы гриппа А(H3N2), а также циркулируют другие респираторные вирусы не гриппозной природы. Медицинские организации продолжают мониторинг ситуации и информируют о необходимости соблюдения мер предосторожности.