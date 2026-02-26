Более 120 тысяч упаковок медикаментов передано ульяновским льготникам на сумму 87 млн рублей

В Ульяновской области за последнюю неделю льготные категории граждан получили свыше 120 тысяч упаковок лекарственных препаратов на общую сумму более 87 миллионов рублей.

За этот период специалисты региональных Госаптек обработали 39 тысяч рецептов, выписанных медицинскими организациями. С начала года воспользоваться программой льготного лекарственного обеспечения смогли 52 тысячи жителей региона.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» область также получила дополнительную партию из 50 тысяч упаковок медикаментов, предназначенных для реализации программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Обеспечение необходимыми препаратами позволяет поддерживать доступность лечения для социально уязвимых групп населения и способствует реализации государственных мер по охране здоровья.

Органы здравоохранения региона продолжают мониторинг обеспечения льготников лекарствами и информируют о поступлении новых партий препаратов в рамках действующих программ.