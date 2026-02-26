Инфекционист Краснов: пик гриппа и ОРВИ в Нижегородской области ожидается в марте

В Нижегородской области отмечается увеличение числа случаев острых респираторных инфекций, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За последнюю неделю в регионе зарегистрировано около 18 тысяч заболевших ОРВИ, включая грипп типа В.

По словам инфекциониста Краснова, рост заболеваемости связывают с возвращением детей и взрослых в организованные коллективы после зимних каникул.

Специалисты подчеркивают, что сезонный подъем активности вирусов характерен для этого времени года, особенно с наступлением весны.

В Роспотребнадзоре предупреждают о возможном дальнейшем увеличении числа случаев и рекомендуют соблюдать меры предосторожности в период эпидемического подъема.

