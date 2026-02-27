Доктор Мясников сообщил о появлении изменчивого варианта гриппа в холодный сезон

В России специалисты отмечают появление нового варианта гриппа, который проявляет повышенную изменчивость в текущий холодный сезон. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам Мясникова, в ряде европейских стран зафиксировано увеличение числа тяжелых случаев заболевания по сравнению с предыдущим годом. В некоторых странах Азии эпидемический подъем начался раньше, чем обычно.

Медики обращают внимание на то, что многие рассчитывают на снижение заболеваемости с приходом теплой погоды, однако новый вариант вируса отличается большей изменчивостью, чем предполагалось ранее.

Эксперты подчеркивают, что ситуация в России на данный момент оценивается как контролируемая. Тем не менее, специалисты рекомендуют сохранять осторожность до завершения сезона респираторных инфекций.

Мясников отметил, что медицинское сообщество продолжает наблюдать за развитием ситуации и информирует о возможных изменениях в характере распространения вируса.

