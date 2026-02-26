Минздрав предложил расширить диспансеризацию для ветеранов СВО с учетом консультации психолога

Министерство здравоохранения России инициировало изменения в порядке проведения диспансеризации для ветеранов специальной военной операции, предусматривая дополнительные возможности для этой категории граждан.

Проект соответствующего приказа размещён на официальном портале нормативных правовых актов. В документе отмечается, что при прохождении диспансеризации ветеранам боевых действий планируется обеспечить доступ к консультации медицинского психолога.

Согласно проекту, консультация психолога должна быть организована в день проведения первого этапа диспансеризации. Такая мера предлагается для повышения качества медицинского сопровождения ветеранов.

Включение психологического консультирования в программу диспансеризации может способствовать более комплексному подходу к вопросам сохранения здоровья ветеранов СВО.

Минздрав отмечает, что проект приказа находится на стадии общественного обсуждения. Окончательное решение будет принято после рассмотрения всех поступивших предложений и замечаний.