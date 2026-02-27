Оценка репродуктивного здоровья включена в диспансеризацию с 2024 года
С 2024 года в рамках диспансеризации и профилактических осмотров в медицинских организациях проводится оценка репродуктивного здоровья для мужчин и женщин.
Такую возможность предоставляет ООО «Капитал МС», напоминая застрахованным о доступности бесплатных обследований по месту прикрепления.
Для прохождения диспансеризации необходимо обратиться в поликлинику, имея при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
Введение оценки репродуктивного здоровья в стандартные процедуры профилактики направлено на своевременное выявление возможных нарушений и информирование граждан о состоянии здоровья.
Дополнительно на сайте компании в разделе «Опросы» застрахованные могут выразить мнение о работе медицинской организации, заполнив специальную анкету.
Оставить комментарий