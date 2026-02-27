В Перми мигрантам при посещении врача предложили отключать телефоны и говорить тише

В Пермском крае для мигрантов, посещающих медицинские учреждения, введены новые правила поведения. В частности, им рекомендуется отключать мобильные телефоны и воздерживаться от употребления пищи во время ожидания приема.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте учреждения, посетителям также советуют избегать громких разговоров и не хлопать дверьми. Эти меры направлены на поддержание порядка и комфортной атмосферы в медицинских организациях.

Ранее на базе краевого многофункционального миграционного центра в Перми проводился эксперимент, в ходе которого изучались способы адаптации иностранных граждан к жизни в России. Об этом сообщало агентство URA.RU.

Введение подобных правил связано с необходимостью создания благоприятных условий для всех пациентов и персонала, а также с обеспечением эффективной работы медицинских специалистов.

Администрация учреждения информирует, что соблюдение установленных требований способствует более организованному процессу оказания медицинской помощи и может помочь мигрантам быстрее освоиться в новых условиях.