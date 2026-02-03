В Ярославской области женщины смогут пройти тестирование на ВПЧ в рамках диспансеризации

133 Фото: medikforum

Жительницы Ярославской области получили возможность пройти тест на вирус папилломы человека (ВПЧ) в процессе диспансеризации или профилактического осмотра по полису ОМС.

Исследование проводится для выявления высокоонкогенных типов ВПЧ, которые, по данным специалистов, могут быть связаны с развитием рака шейки матки и других опухолей репродуктивной системы.

В случае обнаружения вируса в ходе первичного анализа пациентке назначается дополнительное исследование — жидкостная онкоцитология шейки матки.

Введение такого обследования направлено на более раннее выявление патологий, способных повлиять на репродуктивное здоровье женщин.

Процедура доступна в медицинских учреждениях, к которым прикреплены пациентки, и проводится в рамках обязательного медицинского страхования.

Читать MedikForum.ru в
Штаммы ВПЧ могут повлиять на прогноз рака шейки матки
Медики Дагестана напомнили о важности своевременной диагностики заболеваний репродуктивной системы
В Германии изменили правила скрининга на рак шейки матки
Врач утверждает, что сон «на юг» и на боку улучшает ваше здоровье
Чувствительные зубы говорят о четырех проблемах со здоровьем полости рта
Медики указали на ошибки при приеме аспирина от болей в сердце